Anklage forderte weniger: So teuer wird Fasnets-Randale für Schömberger

So teuer wird Fasnets-Randale für Schömberger

1 Am Amtsgericht wurde der Fasnetsvorfall verhandelt. Foto: Maier

Ein heute 38-Jähriger hat an der Fasnet eine Jugendliche schwer am Auge verletzt und drei Polizisten wüst beschimpft. Nun stand er wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor dem Balinger Amtsgericht. Der Vorfall wird nun zu einer teuren Angelegenheit.









Der verurteilte Schömberger hatte am „Schmotzigen Donnerstag“ einer 16-Jährigen ein von seinem Kostüm abgebrochenes Rehgeweih ins Gesicht geworfen und sie am Auge getroffen. Erst nach einem Monat haben sich Schwellung und ein zeitweise schwarzer Bluterguss am Auge zu einem blauen Fleck zurückgebildet. Außerdem hatte er drei Polizisten beleidigt.