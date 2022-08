1 Angelique Kerber ist schwanger. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist schwanger. Die 34-Jährige erwartet ihr erstes Kind und wird daher nicht an den US Open in New York teilnehmen.















Angelique Kerber freut sich über Nachwuchs. Die frühere Tennis-Weltranglistenerste erwartet im Frühjahr des kommenden Jahres mit ihrem Lebenspartner das erste Kind. Das Management der 34-Jährigen bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung.

Später äußerte sich Kerber selbst in den sozialen Medien. „In den nächsten Monaten werde ich eine Pause davon machen, als Tennisspielerin um den Globus zu reisen, aber ich glaube, der Grund dafür ist der Beste, den man haben kann“, schrieb die 34-Jährige.

Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin aus Kiel wird aufgrund der Schwangerschaft nicht an den an diesem Montag beginnenden US Open in New York teilnehmen. „Ich wollte wirklich die US Open spielen, aber dann habe ich entschieden, dass 2:1 kein fairer Wettbewerb ist“, so Kerber mit einem Augenzwinkern. Kerber spielte zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon.

Schwangerschaft soll nicht Karriereende bedeuten

Nach Angaben ihres Managements soll die Schwangerschaft nicht das Ende ihrer Karriere bedeuten. Erst einmal sei eine Babypause geplant. Nach der Geburt könne sie sich eine Rückkehr auf den Tennisplatz auch mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris sehr gut vorstellen.

Doch zunächst wird sich Kerber erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen. „Eine Profisportlerin zu sein bedeutet mir alles. Aber ich bin dankbar für den nun vor mir liegenden Weg“, schrieb Kerber. „Um ehrlich zu sein, bin ich nervös und aufgeregt zu gleich.“