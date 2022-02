2 Eine Postkarte zeigt die Frontansicht des Kindersolbads Haus Hohenbaden Anfang des 20. Jahrhunderts in Bad Dürrheim. Das Kindersolbad spielt beim Thema Verschickungskinder eine zentrale Rolle. Foto: Archiv Strohmeier

Verschickungskinder haben mit der Kinderlandverschickung im Zweiten Weltkrieg nichts zu tun, es waren Kinder, die in Kur geschickt wurden. Bad Dürrheim war hier ein maßgeblicher Ort in Deutschland. Die Gründe, warum die Kurstadt ein Zentrum für Kinderkuren war, liegen weit zurück.















Bad Dürrheim - Bei den so genannten Verschickungskindern handelt es sich nach Schätzungen der Betroffenen um Millionen von Kinder, die in ganz Deutschland nach dem Krieg bis etwa in die 1980er-Jahre hinein zu Kinderkuraufenthalten geschickt wurden. In den vergangenen Jahren haben sich viele von ihnen zusammengefunden, denn die Erinnerungen an die Zeit in den Kinderkurheimen in Deutschland sind meistens schlecht – aufgrund des Umgangs. In mehreren Beiträgen begibt sich die Redaktion auf Spurensuche.