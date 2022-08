1 Josha Vagnoman (li.) ist einer von drei Neuzugängen beim VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Viele bewährte Kräfte, aber auch einige Neuerungen – so geht der VfB Stuttgart in die neuen Saison der Fußball-Bundesliga. Ein erfolgversprechendes Vorhaben? Wir analysieren die Ausgangslage vor dem Start.















Am Freitagabend hat die 60. Saison der Fußball-Bundesliga begonnen. Der VfB Stuttgart ist zum 56. Mal dabei und startet am Sonntag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig. Alles Routine also? Alles wie gewohnt? Alles schon mal gesehen? Ja – und Nein! Denn der VfB Stuttgart präsentiert sich zur Saison 2022/2023 zwar nicht runderneuert, doch aber anders als im Jahr zuvor. Also: neue Runde, neuer VfB? Wir haben nachgeschaut.