Analyse von Facebook-Daten Viele Paare trennen sich am 11. Dezember

Viele Paare beenden ihre Beziehung am 11. Dezember. Dies hat das britische Unternehmen "Information is Beautiful" in einer Statistik herausgefunden. Analysiert wurden dabei Beziehungs-Statusberichte auf Facebook. Zwei Wochen später, an Weihnachten, ändern laut der Statistik nur wenige User ihren Status von "in einer Beziehung" zu "single".