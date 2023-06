Eine Befallsanalyse im vergangenen Winter hatte gezeigt, dass sich in mehreren Gebieten in Bisingen Ratten tummeln. Die Gemeinde kündigte daraufhin an, die Stellen weiter zu kontrollieren. Das ist der aktuelle Stand.

„Bei einer reinen Sichtung wird noch nicht beködert“, berichtet Carolin Landenberger vom Ordnungsamt unserer Redaktion. Vielmehr sei die Anzahl der Tiere entscheidend. Sollten viele Ratten an einer bestimmten Stelle auftreten, sei es möglich, wirkstofffreie Köder auszulegen. Ohne Gift also.

Wirkstofffreie Köder geben Aufschluss über Anzahl

Bedeutet: Die Tiere werden nicht getötet, das Auslegen dient lediglich der Analyse. Anschließend werde geprüft, ob und wie viel vom Köder übrig bleibt, so Landenberger – daraus lasse sich ableiten, wie viele Tiere in einem bestimmten Gebiet unterwegs sind.

Köder mit Wirkstoff würden in Bisingen nur „bei einem dramatischen Befall“ eingesetzt, erklärt sie weiter. Dies sei bislang nicht der Fall. Anders wird dies beispielsweise in Geislingen gehandhabt: Die Stadt hat sich vor Kurzem für das Aufstellen sogenannter Bolzenfallen entschieden. Mit einem Sensor ausgestattet löst die Falle den Bolzen aus, wenn ein Tier hineingerät. In Balingen kommen wiederum Giftköder gegen Ratten zum Einsatz. Sie werden nach Angaben aus dem Rathaus im öffentlichen Raum vom städtischen Bauhof regelmäßig ausgelegt, meist in den Einlaufschächten der Kanalisation.

Landenberger: „Die Analyse läuft fortgehend“

Die Gemeinde Bisingen arbeitet indes für die Befallsanalyse mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma zusammen. „Die Analyse läuft fortgehend“, betont Landenberger.

Unter anderem sei nach Abrissarbeiten auch auf dem Maute-Areal geprüft worden – dort sei jedoch kein Rattenbefall festgestellt worden. Die stellvertretende Leiterin des Hauptamts betont allerdings auch: „Die Stellen mit Befall können variieren.“ Die Firma sei in jedem Fall dauerhaft im Einsatz und bescheinige der Gemeinde, dass es kein hohes Ausmaß an Befall gebe. Die Zahl der festgestellten Tiere liege in Bisingen auf einem normalen Niveau.

Wer eine Ratte sichtet, kann sich beim Ordnungsamt im Bisinger Rathaus melden. Auf privaten Flächen müssen die Eigentümer tote Tiere selbst entfernen, auf öffentlichen Flächen wird die Entfernung über das Ordnungsamt veranlasst.

Informationen zur Rattenbekämpfung auch unter www. umweltbundesamt.de/tags/ratten