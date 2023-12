An Heiligabend

1 Die vermisste 14-jährige konnte an Heiligabend durch Polizeibeamte in Schonach angetroffen werden.(Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Seit dem 11. November ist die 14-jährige Cora M. aus Loßburg vermisst worden. An Heiligabend konnte sie von der Polizei wieder in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden.











Link kopiert



Die vermisste 14-jährige Cora M. konnte an Heiligabend durch Polizeibeamte in Schonach im Schwarzwald wohlbehalten angetroffen werden. Die Jugendliche wurde im weiteren Verlauf in die Obhut ihrer Mutter übergeben.