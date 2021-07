Abitur an der Waldorfschule in Schwenningen

Die Waldorfschüler freuen sich über den sehr guten Abschluss.

Bildung: Abschluss der Waldorfschüler

VS-Schwenningen. Herausragende Leistungen gab es beim Abitur an der Waldorfschule in Schwenningen. Amarin Lawton, mit dem besten Abitur in diesem Jahr, einer 1,0, erhält den Preis des Oberbürgermeisters, den Scheffelpreis in Deutsch und den Englischpreis der Waldorfschule.

Beatrice Hilberer erhält die Franz-Schnabel-Medaille in Geschichte und den Englischpreis der Waldorfschule, Manuel Götz und Jonas Klein erhalten beide, mit 15 Punkten, den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.

Zum guten Gesamtschnitt haben weiter beigetragen: Laetitia Brotz, Clea Ihle, ­Mieka Klek, Paula Meissner, Michael Vetter und Marco Weh.