Am Wochenende in Königsfeld

2 Evita und Valentina Bügler, die Lavida-Sisters, treten im Programm des Circus Enrico auf. Foto: Moser

Zirkus – das ist eindeutig Familiensache, findet Diego Juanito Bügler. Und er muss es wissen. Immerhin gehört er zum Circus Enrico, der am kommenden Wochenende in Königsfeld zu Gast ist und gänzlich aus Familienmitgliedern besteht.















Königsfeld - Es regnet – und das seit Tagen fast ohne Unterlass. Den Circus Enrico hält das aber nicht ab: Am Montagabend sind die Zirkusleute in Königsfeld beim Solara eingetroffen, nachdem sie am vergangenen Wochenende in Deißlingen Station gemacht hatten. Seit Dienstagmorgen bauen sie das große rot-weiß gestreifte Zirkuszelt auf dem Gelände des Natursportparks auf. Rund 20 Meter beträgt sein Durchmesser. Ab Freitag sollen bis zu 400 Menschen zeitgleich hier Platz finden, für vier zweistündige Vorstellungen, die der Zirkus über das verlängerte Wochenende geben wird.

Luftartistik, Feuerschlucker, Clowns und Spaßmacher werden dann zu sehen sein, gibt Diego Juanito Bügler von Circus Enrico einen Einblick. Zu viel will er aber nicht verraten. "Die Besucher sollen sich einfach überraschen lassen."

Ein Ableger des Zirkus Bügler

Eines merkt man sofort, wenn man sich mit Diego Juanito Bügler unterhalt: Hier ist Zirkus Familiensache. Neun Mitglieder hat die Truppe, gewissermaßen ein Ableger der Zirkusfamilie Bügler aus Enkenbach-Alsenborn in der Nähe von Kaiserslautern, die den gleichnamigen Zirkus bildet – und das laut Diego Juanito Bügler bereits seit 1811. Und alle gehören zur Familie. Benannt ist der Zirkus nach Vater Enrico, die Schwestern Evita und Valentina sorgen als Lavida-Sisters in der Manege für Aufsehen, und auch der jüngste Bruder Joelito unterhält mit seinen neuen Jahren bereits als Clown das Publikum.

Training gehört zum Tagesablauf

"Wir sagen immer: ›Wir arbeiten bei Tag und Nacht, weil uns der Zirkus Freude macht‹", sagt Diego Juanito Bügler. Und im Gespräch gewinnt man den Eindruck, dass das nicht nur leere Worte sind: Organisatorische und Aufbauarbeiten, Kartenverkauf, Vorstellungen, das Anbringen von Werbung in der Gemeinde, in welcher der Zirkus als nächstes gastiert, und zwischendurch das Training. "Wir trainieren täglich", sagt Diego Juanito Bügler. Und immer ist die Familie zusammen.

Für den jüngsten Bruder, Joelito, steht zudem noch die Schule an. Wie das funktioniert, wo die Familie doch über weite Strecken des Schuljahrs auf Achse durch Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen ist? "Er geht entweder dort zur Schule, wo wir gerade sind, oder wird von zu Hause aus unterrichtet", erklärt Diego Juanito Bügler. Das funktioniere alles in allem ganz gut, sagt er aus Erfahrung.

Info: Vorstellungen

Am Wochenende gastiert der Circus Enrico in Königsfeld auf dem Gelände des Natursportparks beim Freibad Solara. Am Freitag, 30. September, Samstag, 1. Oktober, und Sonntag, 2. Oktober, finden jeweils ab 16 Uhr Vorstellungen statt. Am Montag, 3. Oktober, lädt der Zirkus bereits ab 14 Uhr ein. Am Freitag ist Familientag, was bedeutet, dass Erwachsene Kinderpreise zahlen. Karten können entweder unter Telefon 0157/57 78 58 72 reserviert oder täglich zwischen 10 und 12 Uhr an der Zirkus-Kasse gekauft werden.