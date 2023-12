Am Tag nach der Wahl: Seelbachs neuer Bürgermeister Michael Moser braucht nun „erst einmal Erholung“

1 Die Schlange an Gratulanten für Michael Mosernach seinem Wahlsieg nahm am Sonntagabend fast kein Ende. Foto: Kiryakova

Seelbachs neuer Bürgermeister Michael Moser ist am Tag nach der Wahl glücklich, aber auch sehr müde. „Die Strapazen der letzten Wochen stecken mir in den Knochen“, sagt er. Dennoch konnte er die Feierlichkeiten genießen. Die Weihnachtszeit möchte er nutzen, um – auch körperlich – zur Ruhe zu kommen.









„Ich bin ein bisschen kaputt“, gesteht Michael Moser am Tag nach der Wahl im Gespräch mit unserer Redaktion ein. Nach einem anstrengenden Wahlkampf haben ihn die Seelbacher mit 56,38 Prozent der Stimmen bei der Stichwahl am Sonntag zum neuen Bürgermeister und damit zum Nachfolger von Thomas Schäfer gewählt. Die anschließenden Feierlichkeiten gingen bis spät in den Abend hinein, berichtet der 37-Jährige. Dennoch saß er am Montagmorgen wieder um 8 Uhr vor seinem Rechner im Homeoffice.