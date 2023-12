Die Bilder zur Stichwahl in Seelbach

24 Michael Moser ist neuer Bürgermeister von Seelbach. Foto: Baublies

Zwei Monate Wahlkampf waren für den Schönberger am Ende erfolgreich: Die Seelbacher haben Michael Moser ist mit 56,38 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. Unsere Redaktion war am Wahlabend vor Ort und hat die Eindrücke festgehalten.









Anders als vor 14 Tagen im ersten Wahlgang war es dieses Mal kein Krimi: Schon früh nach Auszählung der ersten Wahlbezirke wurde deutlich, dass Michael Moser in das Seelbacher Rathaus einziehen wird. In allen sieben Wahlbezirken lag er am Ende vorne.