Bingospieler aus Glatten spielt in NDR-Show

Am Sonntag im Fernsehen

1 Jule Gölsdorf und Michael Thürnau moderieren die NDR-Show "Bingo!" im NDR-Fernsehen. Foto: Andrea Seifert

Seit 25 Jahren läuft die TV-Show "Bingo!" im NDR-Fernsehen - am Sonntag ist ein Gewinner aus Glatten dabei: Unter tausenden Bewerbern hat das Losglück den 69-jährigen Gerhard Wirsdorf ausgelost.















Glatten - Obwohl man in Baden-Württemberg keine Lose kaufen kann, spielt Gerhard Wirsdorf seit drei Jahren bei der TV-Show mit. Der 69-Jährige hatte sich vergangene Woche für das Kandidatenspiel "Das süße Glück" beworben und wurde durch einen Zufallsgenerator ausgelost.

Der Elektriker ist am Sonntag, 25. September, einer von zwei Kandidaten in der Sendung mit Moderator Michael Thürnau. Ab 17 Uhr spielt Gerhard Wirsdorf dann live gegen eine Kandidatin aus Osnabrück in Niedersachsen um den gefüllten Honigtopf im Spiel "Das süße Glück".

Im Finale kann er bis zu 19.000 Euro gewinnen

Gerhard Wirsdorf reist am Samstag mit seiner Frau Erika nach Hannover. In einem Hotel verbringen die beiden den Abend vor der Sendung und können sich bei einem Fünf-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Am Sonntag geht es dann zur Livesendung. Kommt Gerhard Wirsdorf ins Finale, warten bis zu 19.000 Euro auf den Kreuzfahrt-Fan.