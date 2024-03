Neue barrierefreie Wohnungen in Hechingen

Am Marktplatz

1 Noch steht die Baustelle der Stiftung Lebenshilfe am Anfang. Derzeit laufen Erdsondenbohrungen für die Wärmeversorgung. Foto: Lehrmann

Die Stiftung Lebenshilfe Zollernalb baut in Hechingen auf der Rückseite der Alten Hofapotheke Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderung. Möglich macht das Projekt ein Zuschuss von der Aktion Mensch in Höhe von 380 000 Euro.









Link kopiert



Die Baustellen in der Hechinger Innenstadt schreiten weiter voran. Nicht nur das Bauprojekt „Am Rain“ wächst Stockwerk für Stockwerk. Denn: Auf der Rückseite der Alten Hofapotheke rollen die Bagger für den Neubau der Stiftung Lebenshilfe mit Sitz in Bisingen an.