Am 17. März in Ettenheim: Die bisher größte Auflage der Messe „Drive“ steht bevor

Verkaufsoffener Sonntag, die Puppenparade und viele Aktionen: Die Messe will am Sonntag, 17. März, wieder viele Kunden nach Ettenheim locken. Sie wird sich über eine Rekordfläche erstrecken: Innenstadt, Radackern, DYN A 5 und Altdorf.

Nicht nur die Fläche, auch die Zahl der Anbieter bei der zwölften Auflage der Frühlingsmesse „Drive“ kann sich sehen lassen: 56 Stände sind bei Norbert Schneider, dem langjährigen Organisator vom Gewerbeverein Unternehmen Ettenheim, bereits angemeldet und haben einen Platz im Flyer erhalten. Darunter auch einige Anbieter, die das erste Mal dabei sind. Zu diesen zählen zwei Unternehmen aus dem Bellin-Campus: der Hochzeitsanbieter „Charmed Weddings“ und „Happy Our Deli“, das veganes Essen im Repertoire hat. Auch „Schmieder-Management“, das Dienstleistungen für Unternehmen anbietet, macht erstmals mit.

Neuigkeiten gibt es im Bereich des Dimas-Hotel. Nicht nur wird dieses für Besichtigungen geöffnet sein, es wird dort auch zwei neue Anbieter geben: Waldemar Wagner, der Wohnmobile vermietet, und Hewe Fenster.

„Krumm Landtechnik und Motorgeräte“ wird dieses Mal nicht nur in der Innenstadt beim Adlerplatz vertreten sein, sondern öffnet auch seine Türen im Gewerbegebiet DYN A 5. Dort wird nicht nur fürs leibliche Wohl gesorgt, sondern auch eine Osterwerkstatt für Kinder angeboten.

Viele Anbieter stärken den Wirtschaftsstandort

In Altdorf feiert „Hänsle Motorradsport“ sein Saisoneröffnungsfest. Dieses Jahr neu dabei sind zudem die „Barracuda Garage“ und Automobile Dürr. Dort gibt es für Kinder und Jugendliche Dreibahn, Astronautentrainer und Bungee-Trampolin zum Ausprobieren.

Auch die Innenstadt kann mit einigen neuen Anbietern aufwarten: Die Firma Mauch, die sonst mit ihren Gürteln und Hosenträgern nur auf dem Martinimarkt ist. Einige Anbieter des Wochenmarkts werden ebenfalls – teils mit anderen Angeboten – bei der „Drive“ dabei sein.

„Räumlich gesehen ist es bisher die größte Drive“, bestätigt Schneider auf Nachfrage unserer Redaktion. Dass dieses Mal so viele Anbieter aus Gesamt-Ettenheim mitmachen und somit den Wirtschaftsstandort gemeinsam stark repräsentieren, freut auch Wirtschaftsförderer Spengler: „Es dürfen sogar noch mehr werden. Wenn aus Münchweier jemand mitmachen will, organisieren wir auch das“, verspricht er. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Der gelbe amerikanische Schulbus, der sonst die einzelnen Standorte anfuhr, konnte dieses Jahr erneut aufgrund von Personalmangel nicht gebucht werden.

Vier Vorführungen der Puppenparade

Die Ettenheimer Messe „Drive“ will bewusst Kinder und Familien ansprechen. So ist es Spengler wieder gelungen, den Open-Air-Tag der Puppenparade in Ettenheim auf die Drive zu legen: „Kasper und der Pirat der sieben Meere“ wird um 13 und 15 Uhr und „Eine Weltreise mit Hits für Kids“ wird um 14 und um 16 Uhr auf dem Rathausplatz aufgeführt. Aber auch andere Angebote für Kinder gibt es: Marko Holzbau in den Radackern etwa bietet neben einem Mittagstisch und Kuchen auch eine Hüpfburg sowie eine Bierkasten-Rutsche an.

Doch nicht nur für Kinder wird einiges geboten: Die Jugendfeuerwehr zeigt um 14 Uhr eine Vorführung, die Erwachsenen-Feuerwehr um 14.45 Uhr. „Schwarzwald Küchen“ und „Hein Küchen“ bieten Kochvorführungen. Bei Meierfashion wird es Live-Musik und Tanzdarbietungen geben. In der Innenstadt zeigt Holzdeko Gattenmayer Vorführungen mit der Bandsäge. Zudem sind viele Ettenheimer Vereine vertreten und auch die anderen Geschäfte werden mit allerlei Sonderaktionen aufwarten.

Neue Öffnungszeiten am Sonntag

Auf Wunsch der Ettenheimer Geschäfte wird der verkaufsoffene Sonntag dieses Jahr von 13 bis 18 Uhr sein. Mehr als fünf Stunden Öffnungszeit am Sonntag sind gesetzlich nicht erlaubt. Die „Drive“ wird wie gewohnt um 12 Uhr starten und bis 18 Uhr gehen.