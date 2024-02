Alu oder Holz?: Der Schuttertäler Gemeinderat ist sich beim Haushalt einig – aber nicht bei den Fensterläden

1 Die Fassade des Dörlinbacher Rathauses soll saniert werden. Im Haushalt stehen 167 000 Euro bereit. Zu klären war noch, ob die Fensterläden aus Holz durch solche aus Aluminium ersetzt werden. Foto: Wolf

Der Schuttertäler Haushalt steht: Der Gemeinderat hat das Zahlenwerk verabschiedet. Unter anderem für schnelles Internet ist ein Kredit nötig. Diskussionen gab es über die Sanierung der Fensterläden am Dörlinbacher Rathaus









„Es gäbe noch viel mehr zu tun“, kommentierte Bürgermeister Matthias Litterst am Dienstagabend den Schuttertäler Haushalt. Doch man müsse vieles dem Breitbandausbau unterordnen. Mit 300 000 Euro ist dieser der dickste Brocken in der Finanzplanung der Gemeinde. „Es ist richtig, dafür anderes hintenanzustellen. Schnelles Internet ist immer mehr ein ganz zentraler Standortfaktor“, so Litterst weiter. Das gelte nicht nur für Familien, sondern vor allem für Unternehmen, die über die Gewerbesteuer Geld in die Schuttertäler Kassen spülen.