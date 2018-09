Althengstett Züchter vor ungewisser Zukunft

Althengstett. Immer weniger der noch rund 60 Mitglieder sind bereit, bei Ausstellungen mitzuhelfen. Außerdem hat seit Mai eine größere Anzahl von langjährigen Mitgliedern den Verein verlassen. "Wie ich bereits bei der Hauptversammlung im Frühjahr angekündigt habe, werden meine Frau Anna Nüssle und ich bei den nächsten Wahlen nicht mehr zur Verfügung stehen und sogar aus dem Verein austreten", kündigt der kommissarische Vorsitzende Wilfried Nüssle im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten an.

Zu viel um die Ohren

Er habe beruflich und privat zu viel um die Ohren und betätige sich außerdem bei den Simmozheimer Kleintierzüchtern. Dort hat er auch seinen Wohnsitz und hat im heimischen Simmozheimer Verein schon mehrere Ämter inne. Inzwischen hat er bei den Althengstettern nach eigenen Angaben große Enttäuschungen verkraften müssen und leidet unter der aktuellen Situation. Selbst der in Gechingen lebende ehemalige Vorsitzende Wolfgang Noller, der ursprünglich nur pausieren wollte, hat den Verein verlassen. Es gibt zudem keine Kinder- und Jugendgruppe, die Vereinsnachwuchs in Aussicht stellen könnte. Allzu verfahren scheint auch die Stimmung im Verein zu sein. "Bei uns ist es wie bei anderen auch. Viele Mitglieder sind in die Jahre gekommen", sagt der kommissarische Vorsitzende. Es sei von Jahr zu Jahr schwieriger geworden, die Vorstandsämter zu besetzen.