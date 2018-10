Althengstett Wohnen sollte Menschenrecht sein

"Wohnen ist aber ein Grundbedürfnis und sollte ein Menschenrecht sein", betont die Bundestagsabgeordnete und SPD-Kreisvorsitzende Saskia Esken.

Gleichzeitig gehen laut Esken in den Kommunen im Umland, wo der Wohnraum teils noch günstig ist, die Angebote im Nahverkehr und in der Bildung und Betreuung ebenso wie die Versorgung mit Lebensmitteln und Ärzten immer weiter zurück. „Ganz besonders für Familien und für ältere Menschen ist das eine arge Zwickmühle“, so Esken.

SPD stellt das Thema "Bauen und Wohnen" in den Blickpunkt