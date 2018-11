Althengstett Viele Besucher von Nah und Fern

Althengstett. An beiden Ausstellungstagen drängen sich auch in diesem Jahr wieder Hunderte von Besuchern aus Nah und Fern an den 24 Ständen in der Althengstetter Festhalle. Sie konnten sich an den kunsthandwerklichen Artikeln kaum satt sehen, prüften, ließen sich beraten und kauften so manches schöne Stück zur eigenen Freude oder als Weihnachtsgeschenk. "Wir haben in diesem Jahr viele neue Aussteller", freute sich die Vereinsvorsitzende Renate Frey. Schon im Eingangsbereich blieben manche Besucher stehen und bestaunten die detailreichen Holzarbeiten, vor allem Weihnachtkrippen und Holzspielzeug. Wer die Halle betrat wusste zuerst nicht, wohin er sein Augenmerk richten sollte. Da gab es kunstvoll geschmückte Stände mit selbst gefertigten Artikeln von großer Vielfalt.

Von Schmuck über Karten bis Porzellan

Manche Besucher zogen es vor, sich bei einem Rundgang zunächst einen Überblick zu verschaffen. Selbst wer die beliebte Veranstaltung in den vergangenen Jahren regelmäßig besucht hatte, konnte wieder viel Neues entdecken.