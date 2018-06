Althengstett Sozialcurriculum

Bedarf an Palmöl steigt weltweit

Verhängnisvoll sei der weltweite steigende Bedarf und die Gewinnung von Palmöl, berichtet Otto­: "Weil Palmöl einen weltweiten Boom ausgelöst hat, wird für den Anbau der Palmen sehr viel Wald gerodet". Längst haben die beiden Realschüler ihr Kaufverhalten überdacht und, da wo es geht, für eine Veränderung des eigenen Kaufverhaltens und das der Eltern gesorgt. Sie haben nachvollzogen, warum in manchen Ländern der Welt großer Mangel und in anderen Überfluss herrscht; haben gelernt, was regionale Herkunft oder Bioqualität bedeutet und welchen Preis man im Vergleich zu konventionell hergestellten Lebensmitteln für diese Produkte bezahlt.

Mit dem neuen Bildungsplan 2004 habe man überlegen müssen, wo man Schüler für ein Sozialpraktikum unterbringen könne, berichtete Kempf. Neben dem Pflegeheim kam da auch der Eine Welt-Laden in Frage. Von einer "bestmöglichen Kooperation" zwischen Schule und Laden sprechen dabei Kempf, Hornung und Fischer. Alle drei sind davon begeistert, wie sich das Projekt ent­wickelt hat und mit welchem Enthusiasmus die Schüler es anpacken. "Die Schüler fragen sich: Was habe ich mit Problemen von Menschen weltweit zu tun? Wo habe ich als Menschen Verantwortung?", sagt Kempf. Sie würden die Konsequenzen des eigenen Handelns überdenken.

Sehr angetan vom Engagement der Jungen und Mädchen ist von Anfang an auch Hildegard Hornung vom Eine Welt-Laden-Team. Sie hat schon die ein oder andere Klasse durch das Geschäft in der Pfarrgasse in Weil der Stadt geführt. "Die Schüler mitarbeiten zu lassen, wäre wegen der verschiedenen Schichten schwierig gewesen", sagt Hornung. Stattdessen werden die Themen "Eine Welt" und fairer Handel sprichwörtlich an die Althengstetter Realschule transportiert. Besonders fair gehandelte Schokolade und Chips finden bei den Verkaufsaktionen im Schulhof reißenden Absatz. "Der Verkauf wird im kommenden Schuljahr größer aufgestellt", kündigen Wurster-Zischler und Fischer an. Die Sechserklassen werden diesen über mehrere Wochen übernehmen. Einen kleinen Teil des Erlöses bekommt die Schule, der Rest fließt in Projekte, die vom Eine Welt-Laden unterstützt werden. Beispielsweise die Förderung von Kindern und Familien in einem Armenviertel im peruanischen Arequipa, die Bewahrung der Maya-Kultur und die Ausbildung von Jugendlichen in Guatemala oder die Übernahme von Schulgebühren für Kinder im südafrikanischen Lesotho.

Weitere Informationen: www.eine-welt-laden-wdst.de