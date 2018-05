Althengstett Schmuckkästchen mitten im Dorf

Unbekannte stehlen Erdbeersetzlinge

"Das ist eine gute Sache geworden. Wir wollten keine Bodendecker pflanzen, in die dann womöglich die Zigarettenstummel geworfen wer- den", unterstreicht Dipper. Bisher wurden zwei Apfel- und ein Quittenbaum sowie Erdbeersetzlinge gepflanzt. Dipper ist verärgert darüber, dass eines Tages die jungen Erdbeerpflanzen verschwunden waren. "Ich vermute, dass die jemand für seinen Garten geholt hat", meint er enttäuscht.

Noch ist die neue Ortsmitte nicht ganz fertig. In naher Zukunft wird ein Rankgerüst angebracht, an dem es dann wachsen könne. Außerdem würden auf dem Dorfplatz noch zwei Bänke aufgestellt, die in Auftrag gegeben seien. Die Kosten für die essbare Bepflanzung sind im Gesamtetat von rund 500 000 Euro für den Dorfplatz mit eingestellt. Die Abrechnung der Arbeiten lägen noch nicht vor. "Da sind wir noch mit einer Baufirma im Gespräch", so der Ortsvorsteher.