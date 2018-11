Althengstett Gebühren unverändert

Der Gesamtaufwand für die Kindergärten beträgt derzeit jährlich 1,65 Millionen Euro. Eine Anhebung auf 20 Prozent Elternbeteiligung hätte, gestaffelt nach der Anzahl der Kinder einer Familie, zwischen sieben Euro bei vier Kindern und 43 Euro bei einem Kind im Monat ausgemacht.

Die letzten Gebührenerhöhungen für die Betreuung von Kindergartenkindern fanden in den Jahren 2010 und 2015 statt und hätten nach den Empfehlungen der Verbände wieder vorgenommen werden müssen. Doch trotzdem verzichtet die Kommune aktuell auf Gebührenerhöhungen.

"Die Erhöhung der Kosten der Kindertagesstätten trägt die Allgemeinheit", unterstreicht der Rathauschef. Die günstige Finanzlage der Kommune sei im Wesentlichen von den Steuereinnahmen in Bund, Ländern und Gemeinden abhängig. Deren Steuer- einnahmen würden wiederum überproportional von Familien erbracht. Götz hofft, dass sich der kirchliche Kindergarten in Neuhengstett, wie in den vergangenen Jahren, dem neuen Beschluss des Gemeinderats anschließt und so die Kindergarten gebühren in allen Ortsteilen einheitlich bleiben können.