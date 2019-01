Althengstett Ganz nah am Puls des Ortszentrums

Althengstett. Das Erdgeschoss des Gebäudes Jahnstraße 3 ist im Besitz der Gemeinde Althengstett. Es war als Einzelhandelsfläche genutzt worden und stand dann einige Jahre leer. Die Kommune kaufte daraufhin das Haus und vermietet das Erdgeschoss nun an den KPV, der dort zu Jahresbeginn den Tagespflegebetrieb aufnahm. Die Suche nach geeigneten Räumen in den drei anderen Gemeinden des Verwaltungsverbands Althengstett hatte zu keinem Ergebnis geführt.

Neue Fensterfront fällt am meisten auf

Ein gutes Dreiviertel Jahr hat der Umbau des Gebäudeteils in der Jahnstraße gedauert. Am auffälligsten ist die neue große Fensterfront, die den Blick auf das Geschehen rund um die benachbarte Festhalle, Schule und den Kindergarten ermöglicht. "Unsere Klienten sollen aktiv am Leben teilnehmen", betonte KPV-Geschäftsführer Rüdiger Scheffelmaier während eines Rundgangs durch die Einrichtung. Maximal 16 Klienten könnten pro Tag zwischen 8 und 16.30 Uhr betreut werden. "Das entlastet die Angehörigen, und der Betreute kann in seiner gewohnten Umgebung bleiben", erläuterte der Geschäftsführer. Zur Verpflegung gehörten das Frühstück, ein Mittagessen sowie später Kaffee und Kuchen.