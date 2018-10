Althengstett Dichter Christian Wagner dachte jenseits der Grenzen

Christian Wagner empfand sich als Lebewesen im Geflecht alles Lebendigen. Für ihn waren die Gestirne, die Erde, die Luft, das Wasser, die Tiere, die Pflanzen Teile eines Ganzen, und dieses Ganze war nur Ganzes, wenn alle Teile gleichberechtigt neben- sowie miteinander bestanden. Diese Haltung ist bis heute maßgebend für den Frieden in der Welt.

"Es gibt Dichter, welche allen Bemühungen der Journalisten um ihre Berühmtheit siegreich widerstehen", schrieb Hermann Hesse über den Fürsprecher der wortlosen Flora und Fauna Christian Wagner.

Das Programm von Klaus Martin und Hans Rasch unter der Regie von Friedrich Beyer würdigt Christian Wagner. Stefan Österle gibt in seiner szenischen Lesung Einblicke in Leben, Werk und Denken des Warmbronner Dichters.

Zu diesem Gastspiel lädt das Vorbereitungsteam ein am Samstag, 10. November, ab 19.30 Uhr in der Kirche in Ottenbronn. Die Besucher erwartet ein informativer, vergnüglicher, abwechslungsreicher und auch nachdenklicher Theaterabend. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.