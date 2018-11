Althengstett Das Ende einer musikalischen Ära

Viele Konzerte und Feste mitgestaltet

"Den Grundschulchor leitet Susanne Erhard schon lange, vor sieben Jahren hat sie dann auch einen Chor für Erst- und Zweitklässler auf die Beine gestellt", sagte Sasha Richter, Vorsitzender des Liederkranzes. In dem Gesangverein, der aus verschiedenen Chören besteht, ist Erhard schon lange aktiv. Der Verein finanziert die Chorleiter der Schule. Eine "Kooperation" nennt Richter das Projekt. Früher habe es im Verein auch Angebote für Kinder gegeben. Der Kinderchor wurde sozusagen in die Schule ausgelagert.

"Für unseren Verein war Erhard immer eine große Bereicherung, ebenso wie für diese Schule. Sie hat viele Feste und Konzerte mitgestaltet und mit den kleinen Sängern an Wettbewerben teilgenommen", lobte Richter die engagierte Chorleiterin. Schulleiter Hartmut Weber stimmte ihm zu. Er überreichte Erhard einen der beiden bunten Blumensträuße. Der andere ging an Eisele, die nun in ihre Fußstapfen tritt.