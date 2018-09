Althengstett Bewusst auf Aufstieg verzichtet

Es folgte die Ehrung der drei erfolgreichsten Spieler der letzten Saison: Naser Kacandoli, Alfred Hoffmann und Miklos Kecskeméti. Nach einigen verwaltungstechnischen Beschlüssen gab Vorsitzender Gerhard Lichter zum Abschluss einen Ausblick über die wichtigsten Ziele und Aktivitäten im laufenden Geschäftsjahr. Es werde wieder der erste Tabellenplatz in der Kreisklasse B angestrebt.

Spielleiter Rainer Wacker berichtete über die Ergebnisse der letzten Spielsaison. Der Verein hat als Tabellenführer in der Kreisklasse B des Bezirks Pforzheim abgeschlossen und brachte fünf Spieler in die Top Ten der Bestenliste. Allerdings stehen nicht genügend Mannschaftsspieler zur Verfügung, um in der Kreisklasse A bestehen zu können. Deshalb wurde nach intensiver Diskussion mit der Mannschaft beschlossen, auf den Aufstieg zu verzichten.

In Vertretung des Kassenwarts Wolfgang Groß stellte Gilbert Sébille die finanzielle Bilanz des letzten Geschäftsjahres und den Wirtschaftsplan für das laufende Jahr vor.