Althengstett Ausnahmetalent zeigt ein Herz für Kinder

"Claudia war in den letzten Tagen schon ein wenig aufgeregt und hat sehr viel geübt", erzählt Mutter Lena Peter. Ihre Tochter, ein musikalisches Ausnahmetalent, hat ein Herz für Kinder in armen Ländern. Deshalb möchte sie den Erlös des Konzertabends an notleidende Jungen und Mädchen in Indien spenden. "Claudia hat schon öfter vorgespielt, aber heute gibt sie ihr erstes abendfüllendes Konzert allein", sagt Vater Dietmar Peter. Claudia begann ihren Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren und wurde von Lehrkräften der Musikschule Calw entscheidend gefördert. Sie hat sich trotz einer plötzlichen mehr- tägigen Erkrankung sorgfältig auf ihren Premierenabend vorbereitet.

Die Jungpianistin rückt den Klavierhocker zurecht und konzentriert sich kurz. Dann legt sie mit ihrem vielfältigen Programm los und spielt dabei höchst anspruchsvolle Kompositionen ohne Noten. Sie nimmt die Zuhörer mit zu einer musikalischen Reise vom Barock über die Klassik bis hin zur Romantik. Die 15-Jährige beginnt gleich temperamentvoll mit Johann Sebastian Bachs "Präludium und Fuge D-Dur BWV 847" und spielt sichtlich mit viel Hingabe. Mit großer Virtuosität huschen ihre Finger nur so über die Tasten. Die feinen Nuancen bei der Interpretation zeugen von viel innerer Beteiligung. Es folgen Mozarts "Sonate für Klavier Nr. 14 c-Moll" und Franz Schuberts "Impromptu in f-Moll". Besonders faszinierend für die gespannt lauschenden Zuhörer sind bei dieser Komposition die mit großer Leichtigkeit gespielten Obertöne, die wie Vogelgezwitscher über dem musikalischen Unterbau schweben.

Großer Spannungsbogen