Althengstett Auch in Ottenbronn glasklare Sache

"Ich denke, dass die Stimmen in Ottenbronn bleiben. Da bin ich ganz gelassen. Nach 40 Jahren des Zusammenwachsens wird es Zeit für diese Änderung", so Gemeinderat Hartmut Weber. In der langen Zeit, die er dem Althengstetter Ratsgremium bereits angehöre, habe es nie eine Benachteiligung eines Ortsteils gegeben.