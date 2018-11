Althengstett Afghane baut sich neues Leben auf

Althengstett. "Im ersten Jahr ist er überwiegend in der Berufsschule und nur einen Tag in der Woche im Betrieb", berichtete Inhaber und Geschäftsführer Markus Jourdan. Der Handwerksmeister ist begeistert vom Lernwillen seines Auszubildenden, der im Jahr vor der Ausbildung seine Deutschkenntnisse vertiefte und einen guten Hauptschulabschluss absolvierte.

Ganze 35 Tage unterwegs

Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten berichtete Husseini, dass er vor drei Jahren nach Deutschland kam. "Es dauerte 35 Tage und das alles zu Fuß", erzählte er von seiner Flucht aus dem Iran. Eltern und Geschwister blieben zurück. Dorthin nämlich war die Familie aus Afghanistan mit sechs Kindern geflüchtet. Doch auch im Iran war und ist die Situation schwierig, wie der Älteste der Geschwister feststellte. So blieb es ihm auch in dem vorderasiatischen Staat aufgrund der Fluchtsituation verwehrt, die Schule zu besuchen. "Mit zwölf Jahren begann ich deshalb dort in einer Schreinerei zu arbeiten, was aber nur nachts möglich war", berichtete der Berufsstarter.