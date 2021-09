Außenstelle in Grünmettstetten wird geschlossen

1 Grünmettstettens Grundschule wird angesichts geringer Schülerzahlen geschlossen. Foto: Morlok

Der Schulstandort Grünmettstetten wird geschlossen. Das Schulgebäude soll einer anderen Bestimmung übergeben werden.

Horb-Altheim - Die Nachricht von der Schulschließung teilte Ortsvorsteherin Sylvia Becht in der Ortschaftsratssitzung mit. Grund für die Schließung sei der ständige Rückgang der Grundschüler in Grünmettstetten.

Aktuell besuchen nur noch 16 Schüler, die auf die vier Klassenstufen aufgeteilt sind, die Nebenstelle der Altheimer Grund- und Hauptschule. "Auch wenn man die Schüler in einem Klassenverbund der Klassen eins bis vier unterrichten würde, was niemand will, wären es zu wenige, um diesen Schulstandort weiterhin zu halten", betonte Schulleiterin und Ortschaftsrätin Bianca Brissaud. Sie stellte auch fest, dass es für die Altheimer Schule keinen Unterschied macht, ob man nun die Schüler aus Grünmettstetten mitbetreut oder nicht.

Ratskollege Götz Peter, geschäftsführender Schulleiter der Horber Schulen, stellte pragmatisch fest: "Diesen Fakten müssen wir uns stellen." In ihrer Beschlussfassung hielten die Altheimer Ortschaftsräte fest: Der Schulstandort Grünmettstetten wird aufgegeben. Der OR Altheim sieht sich jedoch nicht in der Lage, über die weitere Verwendung des Schulgebäudes zu entscheiden. Dem Entwurf der erweiternden Satzung wird zugestimmt.