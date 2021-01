Altensteiger Schlosshof Neuer Treffpunkt der Jugendlichen birgt Gefahren

Zweitens möchten die Verantwortlichen auf die Gefahren in Schlosshof und Schlossgarten hinweisen. Historische Anlagen entsprechen zumeist nicht den aktuellen Sicherheitsstandards. Das gilt auch für das Altensteiger Schloss. In der Anlage gibt es verschiedene Mauern sowie den Wehrgang, die nicht absturzsicher sind. Insbesondere im Winter können die Steine rutschig sein. Deshalb der klare Appell von Stadt und Verein: Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Im Schaukasten im Schlosshof werde in Kürze ein entsprechendes Hinweisschild angebracht.

Drittens gab es in den vergangenen Wochen verstärkt Müll und Zerstörungen im Schlosshof. Erst vor wenigen Tagen wurde im Schlosscafé ein Fenster eingeworfen. "Es ist unsäglich, wie hier aus Langeweile oder jugendlichem Übermut mit fremdem Eigentum umgegangen wird", stellen Stadt und Verein klar. Vandalismus werde stets der Polizei gemeldet.

"Mutwillige Zerstörungen werden nicht hingenommen!"

Die Schlossanlage ist als einzige komplett erhaltene Burg im Nordschwarzwald, das Aushängeschild Altensteigs und gemeinsam mit der historischen Altstadt ein beliebtes Fotomotiv, das in kaum einem Bildband über die Region fehlt. Dieses touristische und heimatgeschichtliche Prunkstück wird vom Heimat- und Geschichtsverein und der Stadt Altensteig Weise gepflegt und erhalten. Die Mitteilung endet mit klaren Worten an potenzielle Vandalen: "Mutwillige Zerstörungen werden nicht hingenommen!"