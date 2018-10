Altensteig (Württ.) Zur Beleidigung kommt noch ein Diebstahl hinzu

Altensteig/Nagold. Dass der Einkauf im Lebensmittelgeschäft nur deshalb nicht bezahlt worden sei, weil der Angeklagte am Eingang einen Bekannten begrüßen wollte, wurde vom Amtsgericht Nagold ebenso in Zweifel gezogen wie die Aussage des 23-Jährigen, niemanden beleidigt zu haben, obwohl beide Zeugen das übereinstimmend behaupteten. Ein Urteil wurde in der Hauptverhandlung trotzdem nicht gesprochen, weil der Ladendetektiv wegen gesundheitlicher Probleme nicht gehört werden konnte.