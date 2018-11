Altensteig (Württ.) Wegweiser aus der Komfortzone

"Raus aus der Komfortzone" ist ein ziemlich offensiver Titel, und die Männer haben ihn bewusst gewählt. Als Referent kommt der Schweizer Pastor Leo Bigger nach Altensteig, der mit seiner herausfordernden Art sicherlich auch die Fragen stellen wird: Was wäre der erste Schritt zum Abenteuer? Was hindert dich daran, ihn zu gehen? Ab 14 Uhr sind die Männer ganz Ohr und werden am Ende des Vortrags bei einem zünftigen Abendessen sicherlich viele Dinge auszutauschen haben.

"Einfach nur friedlich glaubend dasitzen wird ganz schnell langweilig", sind sich die Veranstalter einig. Ob Scharf dann bald als Bürgermeisterkandidat – wie ihm ein Freund vorgeschlagen hat – oder als Bewährungshelfer in Erscheinung tritt? "Man weiß ja nie", lacht er und kümmert sich zunächst lieber wieder um seine geliebten Polstermöbel.

Weitere Informationen: Kartenvorverkauf unter www.cvents.eu/de/raus-aus-der-komfortzone-altensteig-24112018/ Meister der Komfortzone