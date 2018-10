Altensteig (Württ.) Steen: "Unsere Natur ist eure Zukunft"

Altensteig. An der Veranstaltung in der Eichwaldhalle nahmen am Dienstag alle Schüler und Lehrer des Gymnasiums sowie Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft teil. Schulleiter Frank Weigand erinnerte sich in seiner Begrüßung daran, dass er vor zweieinhalb Jahren – damals noch in Bolivien tätig – auf einer Reise durch den Schwarzwald in Altensteig Station gemacht und die "einzigartige Naturlandschaft" der Schule bewundert habe. Seine Begeisterung habe als heutiger Leiter des Christophorus-Gymnasiums nicht nachgelassen und werde jetzt "sogar von der UN gewürdigt". Dass die Bio-AG auf dem Campus mehr als 600 Pflanzen hegt und pflegt, sei bemerkenswert genug. An den Freitagnachmittagen werde aber viel mehr bewerkstelligt – von der Artenbestimmung von Insekten bis zur Erzeugung von Apfelsaft und Honig.

"Auch im Kleinen kann man etwas für die Schöpfung tun"

Dass das "kein Strohfeuer" war, sondern nach 35 Jahren immer noch der Fall ist, würdigte Bürgermeister Gerhard Feeß in seiner Ansprache. Besonders lobte er den inzwischen pensionierten Biologielehrer Johannes Jürjens als Initiator und Motor der Arbeitsgemeinschaft.