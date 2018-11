Bürgermeister Gerhard Feeß hat gemeinsam mit Vertretern der Partnerstadt Bourg-Saint-Maurice mit dem traditionellen Lebkuchenanschnitt den Altensteiger Weihnachtsmarkt eröffnet. Die Lebkuchen wurden von Siebtklässlern der Friedrich-Boysen-Realschule gebacken. Der Musikverein Walddorf umrahmte die Eröffnung musikalisch. Am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr können die Besucher über den Markt in der Altstadt schlendern und sich an rund 70 Ständen von Kulinarischem und Künstlerischem verwöhnen lassen. Auf zwei Bühnen wird außerdem ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm geboten. An beiden Tagen kommt um 15 Uhr der Nikolaus und verteilt Geschenke an die Kinder. Foto: Stadt Altensteig