Altensteig (Württ.) Schulsozialarbeit wird ausgebaut

Jaqueline Greiner ist staatlich anerkannte Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin und seit Anfang Dezember 2014 Schulsozialarbeiterin in Altensteig. Bisher war sie überwiegend an der Friedrich-Boysen Realschule, der Hohenberg-Werkrealschule und an der Markgrafen-Grundschule tätig.