Altensteig (Württ.) Neue Kleinkind-Ganztagesgruppe

Altensteig. Die Fläche von 125 Quadratmetern im Obergeschoss ist unterteilt in einen großen Gruppenraum mit direktem Zugang zum Garten, einen gemütlichen Ruheraum mit zehn Betten, einen Mitarbeiterzimmer mit Teeküche und kindgerechten, sanitären Anlagen – ergänzt durch ein Büro, ein Lager und eine Garderobe. Betreut und gefördert werden die "Purzelknirpse" – so nennt sich die neue Gruppe –­ von den pädagogischen Fachkräften Marina Matt, Sandra Kähny, Svenja Reinhardt sowie den beiden Leiterinnen Steffi Kotzur und Heike Hobler, die im September 1995 eine private Spielgruppe in Spielberg aus der Taufe gehoben hatte. Vorsitzender des Trägervereins ist Hartmut Hobler.

Bei der Eröffnung der dritten Kleinkindgruppe mit zwölf Ganztagesplätzen am Mittwoch ging Doris Widmaier vom Hochbauamt der Stadt Altensteig auf notwendige Umbaumaßnahmen ein, die aus statischen Gründen und, um den Vorschriften des Brandschutzes zu genügen, erforderlich gewesen seien. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 220 000 Euro – die Stadt Altensteig erhält einen Zuschuss von 70 000 Euro.

Bürgermeister Gerhard Feeß, Hauptamtsleiter Thomas Bräuning und Bauamtsmitarbeiterin Doris Widmaier wurden mit einem umgedichteten Dankeslied willkommen geheißen – und mit feinster Schokolade beschenkt.