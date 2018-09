Altensteig (Württ.) Markgrafenschule erwartet 97 ABC-Schützen

Mit Beginn der Sommerferien sind 103 Viertklässler in eine weiterführende Schule gewechselt. Die entstandene Lücke wurde mit 97 Schulanfängern weitgehend geschlossen. 77 besuchen die Stammschule in Altensteig, zehn die Außenstelle in Wart und ebenfalls zehn die Filiale in Spielberg.

Klassenlehrerinnen in Altensteig sind Elke Dinkel (1a), Susanne Nonnenmann (1b) und Sarah Bornemann (1c). In Wart gibt es jetzt nur noch die gemischte Jahrgangsklasse 1/2 mit Lehrerin Sabine Lendermann und die dritte Klasse mit Carolin Bernet. Die 1/2 in Spielberg unterrichtet Jana Kumm.

Unter dem Dach der Markgrafenschule befindet sich auch das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Hier werden am kommenden Samstag neun Kinder zur Einschulungsfeier begrüßt. Ihre Lehrerin ist Nadine Meister.