Altensteig (Württ.) In Pausen gemütlich zusammensitzen

Altensteig. In der 65 Quadratmeter großen Lounge können Schüler in den Pausen gemütlich zusammensitzen und Kaffee trinken, am Drucker Kopien anfertigen, in Freistunden Hausaufgaben machen, auf dem bisher im Gang stehenden Sofa ausruhen oder mit dem Laptop, Smartphone oder Tablet kabellos im Internet surfen.

Der Grundstein wurde mit der Teilnahme am Jugendförderwettbewerb der Sparkasse Pforzheim Calw gelegt. Für die Einrichtung einer Schüler-Lounge wurden 3000 Euro gestiftet. Begründet wird die Auszeichnung nicht nur damit, dass dort Arbeitswerkzeuge bereitstehen und ein Wlan-Anschluss vorhanden ist, sondern dass man im geschützten Raum frische Kraft für den nachfolgenden Unterricht tanken könne. Außerdem werde das Projekt einen Beitrag leisten zur Integration von jugendlichen Spätaussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen.

Ramsaier bedankte sich bei der Einweihungsfeier für die Unterstützung der Stadt, bei den Altensteiger Stadtwerken für das Verlegen elektrischer Leitungen und bei Firmen der Region, die beim Einbau der Holzwand, Erledigung von Installations- und anderen Arbeiten nur die reinen Materialkosten in Rechnung gestellt haben – oder wie die Firma Schlecht aus Garrweiler die Küche und den Kaffeeautomat kostenlos zur Verfügung stellten.