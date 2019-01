Altensteig (Württ.) Gemeinde kann ihre Anliegen vortragen

Die evangelischen Gemeindeglieder aus Wart-Ebershardt und Rotfelden-Wenden wurden bereits über die Streichung einer der Pfarrstellen in Wart und Rotfelden im Rahmen des Pfarrplans 2024 informiert. Spätestens zum 31. Dezember 2024 wird eine der beiden Pfarrstellen wegfallen.

Aus diesem Grund haben sich die beiden Kirchengemeinderatsgremien aus Wart-Ebershardt und Rotfelden-Wenden auf den Weg gemacht, über die Konsequenzen dieser Entscheidung zu beraten. Sehr schnell wurde klar, dass es Veränderungen in der Zusammenarbeit und auch bei den bisherigen Strukturen der Kirchengemeinden benötigt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Es wurde eine Steuerungsgruppe eingesetzt, die über mögliche Veränderungen diskutieren und beraten soll. Dies wurde in den vergangenen Monaten umgesetzt. Bevor nun die Entscheidungen in den Kirchengemeinderatsgremien gefällt werden, sollen die Gemeindeglieder über die Entscheidung der Landeskirche zu den Pfarrstellen und über den Stand der Beratungen zu Strukturveränderungen informiert werden und die Möglichkeit bekommen, Anliegen und Rückmeldungen vorzutragen.

Die erste Gemeindeversammlung findet in Wart am 23. Januar um 19 Uhr in der Warter Halle statt. Die zweite wird in Rotfelden am 1. Februar um 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Rotfelden beginnen.