Altensteig (Württ.) Feuer in Pflegeheim entzündet Wald

Zusätzlich wurden mit Tragen einzelne Personen über die Außentreppen gerettet. Zu Schaden ist dabei niemand gekommen. Unter der Einsatzleitung von Abteilungskommandant Peter Braun und neun Gruppenführern lief der Einsatz reibungslos ab.

Die Abteilungen Walddorf und Überberg hatten die Wasserzufuhr aus Richtung Spielberg vom Löschteich und aus dem Hydrantennetz kommend und aus dem Bömbachsee übernommen. Hierzu wurden teils hunderte Meter Schlauch verlegt. Zudem wurde der zwölf Kubikmeter umfassende Löschtank am Seniorenzentrum angezapft. Rund um das Gebäude waren die Einsatzkräfte unterwegs und ließen auf das Kommando des Einsatzleiters "Wasser marsch!" an zahlreichen Stellen den Wasserstrahl aus ihren C-Rohren auf Gebäudeteile, Wald und angrenzende Bereiche niederprasseln.

Bereits eine gute Stunde nach Einsatzbeginn lautete das Kommando der Einsatzleitung "Wasser halt!" – die gestellte Aufgabe war erledigt, alle Personen gerettet und in Sicherheit gebracht. Auch das Feuer auf der Baustelle und im angrenzenden Waldstück war gelöscht. Die Gefahr des Feuerübergriffs auf weitere Gebäudeteile war ebenfalls gebannt.

Im Rückblick auf die Übung zeigte sich Einsatzleiter Peter Braun äußerst zufrieden mit dem Ablauf der unfallfrei verlaufenen Hauptübung, die "harmonisch verlaufen ist und bei der alles geklappt hat", so Braun am Ende der Übung. Wichtig war dabei, in Erfahrung zu bringen, ob die zur Verfügung stehenden Wasserquellen, wie Hydrantennetz, Löschtank und Löschteich auch im Ernstfall ausreichend sind. Davon konnten sich die Floriansjünger gemeinsam mit dem Einsatzleiter und dem Gesamtkommandanten Joachim Theurer bei diesem angenommenen Brandfall überzeugen.

Den Abschluss der Hauptübung bildet traditionell die Nachbesprechung im Feuerwehrmagazin und ein sich Imbiss für alle Einsatzkräfte.