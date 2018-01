Altensteig (Württ.) Einblicke in die Lebenswelten behinderter Menschen

Entstanden sind in Einzel- und Gruppenarbeit 19 "wunderschöne Tastbretter", so Jasmin Gerhardt, die künftig in der Tagesbetreuung von Menschen mit schwereren Behinderungen eingesetzt werden. Schließlich präsentierten die Konfirmanden ihre Werke im Gottesdienst, "um weitere Menschen auf diese Arbeit aufmerksam zu machen", wie Jasmin Gerhardt berichtet. Über mögliche Nachfolgeprojekte werde schon gesprochen – und auch Pfarrer Lüdke kann sich vorstellen, diese Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen mit künftigen Konfirmandenjahrgängen fortzuführen.