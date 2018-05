Altensteig (Württ.) Ein Toter und viele Schuldbewusste

Altensteig. "An einem sonnigen Tag im Herbst entdeckt der kleine Abie auf einer Anhöhe am Waldrand einen Mann, der in den Himmel starrt und sich nicht bewegt." So beginnt die Geschichte über Mister Rogers, der auch nach seinem Dahinscheiden bei einer Handvoll Mitmenschen Gewissensbisse auslöst und für Unannehmlichkeiten sorgt, wie bereits der Titel des Stücks "Immer Ärger mit Harry" vermuten lässt. Das Kleine Theater Altensteig hat die Kriminalkomödie einstudiert.

Auch nach der zehnten Verbeugung wurden die Schauspieler bei der Premierenvorstellung in der Städtischen Musikschule vom Publikum stürmisch gefeiert. Der Zweiakter mit schrulligen und überkandidelten Figuren scheint dem Ensemble auf den Leib geschrieben zu sein.

Ein Mord? Ein Herzinfarkt? Aus unterschiedlichen Gründen hat keiner der Dorfbewohner ein Interesse daran, die Polizei zu rufen. Jeder glaubt, in die Sache verstrickt zu sein.