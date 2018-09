Altensteig (Württ.) Buchladen am Marktplatz schließt

Vor 19 Jahren hatte Hammer in der Poststraße 14 die frühere Buchhandlung Kohler übernommen. Wegen der räumlichen Enge und weil das Geschäft nur über einen Treppenaufgang erreichbar war, zog er nach sechs Jahren in den Neubau Poststraße 33 neben dem Rathaus um. Von der Toplage, einer Verkaufsfläche von 120 Quadratmetern und Parkplätzen direkt vor dem Haus versprach er sich stark steigende Umsätze, um die doppelt so hohe Miete aufbringen zu können. Mit Sybille Seuffer und Bea Zucker hatte er zwei belesene Mitarbeiterinnen an seiner Seite. Außerdem belieferte er neun Schulen der Umgebung mit Lernmaterial.

Dass in den nächsten Jahren immer mehr Literatur im Internet gekauft wurde "habe ich unterschätzt" gibt Hammer zu. "Vielleicht hätte ich deutlich machen müssen, dass ein heute bei mir bestelltes Buch am nächsten Tag in meinem Laden abgeholt werden kann."

Eine Sofaecke mit Kaffeeausschank einrichten, damit interessierte Leser in Ruhe ihre Auswahl treffen können? Oder eine Toto-Lotto-Annahmestelle dazunehmen? Beide Überlegungen zur Umsatzsteigerung ließ der 58-Jährige wieder fallen. Erstens bräuchte man dafür viel Platz und zweitens gebe es in Altensteig bereits mehrere Geschäfte, die Glücksspiele anbieten begründete er seine Entscheidung.