Altensteig (Württ.) Bewegende Stimme und schelmische Eloquenz

Altensteig. Der Auftritt von Sefora Nelson in der Altensteiger Stadtkirche erweckte ein großes Publikumsinteresse. Trotz Schmuddelwetter standen viele Besucher im Wind und Regen in einer meterlangen Schlange vor der Abendkasse an. Bei Konzertbeginn war die Kirche vollständig gefüllt.