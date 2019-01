Altensteig (Württ.) Aus für Drogerie Hiller nach 85 Jahren

"Wir sind in einem Alter, in dem andere längst ihren Ruhestand genießen", nennt das Inhaber-Ehepaar Hans und Annegret Enderlein den Hauptgrund, sich ins Privatleben zurückzuziehen. Eine Rolle, zum jetzigen Zeitpunkt aufzuhören, habe die im Juni 2018 begonnene Vollsperrung der Ortsdurchfahrt gespielt. "Ausschlaggebend war das aber nicht", will Hans K. Enderlein, der bald seinen 76. Geburtstag feiert, keinen falschen Zungenschlag aufkommen lassen.

Gegründet wurde die Löwen-Drogerie 1933 von Oskar Hiller im Hause von Berta Kalmbach in der Altensteiger Poststraße. Geführt wurden Drogerieartikel namhafter Lieferanten, außerdem Fotosachen und Sämereien. Die Geschäfte liefen gut, die kompetente Fachberatung wurde von den Kunden geschätzt.

Später zog das Fachgeschäft an den jetzigen Standort Poststraße 49 um. 1969 fand dort ein großer Umbau statt. Unter anderem wurde die Treppenanlage abgebaut und damit die Barrierefreiheit sichergestellt. Schwiegersohn Hans Enderlein half tatkräftig mit. Der gelernte Drogist mit Fotografen-Zusatzausbildung hatte seine spätere Frau Annegret, eine gelernte Drogistin und Kosmetikberaterin, kennengelernt. 1980 übernahmen sie das elterliche Ladengeschäft. Nach einer Weiterbildung an der Akademie in Oberursel wurde das Sortiment um Reformartikel erweitert, später wurde im gleichen Haus eine Parfümerie und ein Kosmetiksalon eröffnet.