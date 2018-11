Altensteig (Württ.) Anwohner gegen Klinik-Expansion

Die Stadt hatte inzwischen das Bebauungsplanverfahren "Klinik am Markgrafenweg" als Sondergebiet eingeleitet. Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung von Anliegern wurden zahlreiche Einwendungen vorgebracht. Befürchtet wird, dass die psychiatrische Klinik bei einer Änderung viele Rechte und Freiheiten besitze und damit letztlich tun und lassen könne, was sie wolle.

Die geplanten Aktivitäten in den Therapieräumen der Auerstraße an sieben Tagen in der Woche von morgens bis abends könnten eine starke Lärmbelästigung darstellen, ebenso Lüftungsgeräusche aus der Küche. Und das Gebäude sei auch in der Nacht hell beleuchtet.

Ändern würde sich außerdem die Verkehrssituation, wenn in der Auerstraße Patientenfahrzeuge auf den nur vier Meter langen Parkplätzen abgestellt werden, Lieferwagen halb auf der Straße stehen müssten und die Bewohner des gegenüberliegenden Wohnhauses Mühe hätten, mit ihrem Auto ohne großes Rangieren in die Straße einzubiegen.

Bei der Ausweisung als Sondergebiet könnte des "Brennerhaus" abgerissen und dann zweistöckig gebaut werden. Außerdem sei davon auszugehen, dass die Baulinien neu festgelegt werden. Dass sich die Fachklinik in der Altensteiger Oberstadt mehr und mehr ausbreite und damit jungen Familien Wohnaum wegnehme, wird abschließend moniert.

Auf Nachfrage erklärte Stadtbauamtsleiterin Nadine Hentschel, dass die vorgebrachten Einwände in den meisten Fällen unbegründet seien und machte das an der Höhenentwicklung des "Brennerhauses" deutlich. Eine Aufstockung werde es nicht geben. Im übrigen sei es allemal besser, das Gebäude in der Auerstraße 2 einer neuen Nutzung zuzuführen, als es vielleicht jahrelang brach liegen zu lassen.

Die Aussagen der Stadt sehen die Anlieger nach wie vor kritisch und haben in der jüngsten Zusammenkunft beschlossen, zur Wahrung ihrer Interessen einen Fachanwalt einzuschalten.

Welche Empfehlung wird der Bau- und Umweltausschuss am kommenden Dienstag abgeben? Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus.