Altensteig (Württ.) Andrang bei der Kfz-Werkstatt

Altensteig. Nach Ansicht von Rektor Thomas May gibt es mehrere Gründe für den Zulauf. Auszubildende im Handwerk seien zum Beispiel gefragt wie nie, die Aufstiegschancen gut bis sehr gut und die Zeit bis zum ersten, selbst verdienten Gehalt überschaubar. Außerdem hätten Eltern heute ein realistischeres Bild von dem, was die Werkrealschule leisten und was sie nicht leisten könne.

In persönlichen Vorgesprächen (May: "Dafür nehme ich mir viel Zeit, auch noch am Abend") sei es ihm gelungen, Vorurteile auszuräumen. Die neuen Fünfer wurden im Rahmen einer Feier aufgenommen. Nach der Begrüßung spielten Siebtklässler ein Theaterstück, die Keyboard-AG von Christian Platschko sorgte für die musikalische Umrahmung.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchen 280 Jungen und Mädchen die Werkrealschule. Unterrichtet werden sie von 28 Lehrkräften – in Religion von einem Pfarrer. Alle Klassen können zweizügig gefahren werden. Für Schüler, die kein oder fast kein Deutsch sprechen, wurde eine Vorbereitungsklasse mit den Pädagogen Ruthard Pfeil und Christiane Volz eingerichtet. Wer motiviert und fleißig sei, "kann fließend in eine Regelklasse überwechseln", stellt der Rektor in Aussicht. Viele Anmeldungen habe es für die zehnten Klassen "auch von weiters her" gegeben, die den mittleren Bildungsabschluss anstreben.