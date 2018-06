Altensteig/Tübingen Kinder missbraucht: Anklage erhoben

Bei dem 38-Jährigen handelt es sich um einen vorbestraften Sexualstraftäter, der zum Zeitpunkt des Missbrauchs unter Aufsicht stand. Der Angeschuldigte befindet sich seit Februar in Untersuchungshaft. Er hatte bis November 2017 eine mehrjährige Haftstrafe wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verbüßt und stand seit seiner Entlassung mit engmaschigen Auflagen und Weisungen unter Führungsaufsicht. In diesem Rahmen war ihm auch ein Kontaktverbot zu weiblichen Kindern und Jugendlichen auferlegt worden.

Dessen ungeachtet soll er sich seit Jahresbeginn an den Wochenenden in einer Unterkunft seiner Arbeitgeber nahe Altensteig aufgehalten haben, wo auch Familien mit ihren Kindern wohnten. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte der Angeschuldigte Mitte Februar zunächst mit mehreren Kindern in der Unterkunft und soll dann ein fünfjähriges Mädchen mit der Aussicht auf Süßigkeiten in sein Zimmer gelockt haben, wo er das Mädchen beim gemeinsamen Fernsehen im Genitalbereich berührt haben soll.

Am darauffolgenden Wochenende soll er ein anderes, ebenfalls fünfjähriges Mädchen auch mit dem Verspechen, Süßigkeiten zu erhalten, zum Mitkommen auf sein Zimmer bewegt haben, wo er das Kind in sexueller Absicht am Gesäß und Genitalbereich angefasst haben soll.