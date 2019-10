Altensteig Bilderbuchwetter beim verkaufsoffenen Sonntag

"Das grenzt fast an ein Wunder", konnten es Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß und Werberingvorsitzender Uwe Seeger am Sonntagnachmittag kaum fassen. Den ganzen Samstag über hatte es heftig geregnet, und als gegen Abend erneut dunkle Wolken über der Stadt aufzogen, verstärkte sich die Befürchtung, ein Oktoberfest mit leeren Bankreihen, ohne Musik auf dem Rathausplatz und verschnupften Standbesitzern in der Poststraße feiern zu müssen. Und dann strahlte am Sonntag die Sonne vom Himmel, und das Quecksilber kletterte auf 20 Grad.