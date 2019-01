Alpirsbach Zwei neue Projekte

Die Kantate "Wir danken dir Gott, wir danken Dir", BWV 29, komponierte Bach 1731 in Leipzig zur Ratswahl. Die Einführung des gewählten Stadtrats wurde regelmäßig in einem Gottesdienst begangen. Der lateinische Text "Te Deum" (Dich, Gott, loben wir) ist ein altkirchlicher Dank- und Lobgesang. Diese Hymne entwickelte sich in Frankreich unter der Herrschaft von Ludwig XIV zu einem königlichen Emblem. Ihr obligatorisches Aufführen bei allen offiziellen Feierlichkeiten ließ sie zum Symbol des Königreichs Frankreichs und seiner von Gott eingesetzten Monarchie werden, wie Kantorin Carmen Jauch mitteilt.

Das Te Deum in D-Dur ist einem Millionenpublikum bekannt, denn das einleitende Präludium wird heute als Fanfare bei Fernseh-Übertragungen im Rahmen der Eurovision verwendet. Ein vielseitiges Hörerlebnis bieten zwölf Alphornisten und die Alpirsbacher Kantorei mit volkstümlichen Weisen sowie zeitgenössischen Kompositionen für Alphörner und vierstimmigen Chor bei einem Klosterkonzert am Samstag, 6. Juli, ab 18 Uhr.

Unter dem Motto "Á plusiuers tonalités" musizieren die Alphornisten nicht nur mit der Alpirsbacher Kantorei, sondern spielen auch mit der Akustik der Alpirsbacher Klosterkirche, indem sie ihre Standorte während des Konzerts wechseln.